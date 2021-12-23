Путин заявил, что минские соглашения – единственный вариант урегулирования в Донбассе

Он подчеркнул, что Киев соглашения не хочет исполнять.

На 17-й большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что минские соглашения – это единственный возможный вариант урегулирования в Донбассе. По его словам, Киев их исполнять не хочет.

Владимир Путин подчеркнул, что складывается впечатление, что Россию призывают не вмешиваться в том время как на Украине могут готовить новую силовую операцию против Донбасса.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России доля организаций-иноагентов такая же, как в США.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина