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Путин заявил, что минские соглашения – единственный вариант урегулирования в Донбассе

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Он подчеркнул, что Киев соглашения не хочет исполнять.

На 17-й большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что минские соглашения – это единственный возможный вариант урегулирования в Донбассе. По его словам, Киев их исполнять не хочет.

Владимир Путин подчеркнул, что складывается впечатление, что Россию призывают не вмешиваться в том время как на Украине могут готовить новую силовую операцию против Донбасса.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России доля организаций-иноагентов такая же, как в США. 

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина 

Теги: большая пресс-конференция владимира путина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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