Песков: "Новую газету" забыли позвать на пресс-конференцию Путина

Про издание вспомнили за два дня до мероприятия.

Представителей "Новой газеты" забыли позвать на большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 1" заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что про издание вспомнили за два дня до мероприятия, однако аккредитовать ее журналистов было уже поздно из-за мер безопасности от COVID-19.

"Новую газету" не позвали, я бы сказал это человеческий фактор. На самом деле - просто забыли <…> Вспомнили мы про "Новую газету" за два дня до пресс-конференции, но, к сожалению, было уже поздно их аккредитовать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он подчеркнул, что российский лидер не высказывал свое недовольство по поводу того, что издание забыли позвать на мероприятие.

Напомним, 10 декабря главному редактору "Новой Газеты" Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира. Он стал третьим гражданином РФ, который ее получил. Ранее эта награда доставалась правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву. В прошлом году премия была отдана Всемирной продовольственной программе от Организации объединенных наций.

Ранее Путин рассказал о планах на новогоднюю ночь и подарках внукам.

Видео: Youtube / Россия 24