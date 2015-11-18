Путин рассказал о планах на новогоднюю ночь и подарках внукам

Президент сообщил, что выбирает новогодние подарки для внуков самостоятельно.

Президент России Владимир Путин заявил, что в новогоднюю ночь он будет слушать поздравление главы государства. На соответствующий вопрос он ответил журналисту телевизионного канала "Россия 1" после проведение большой ежегодной пресс-конференции.

Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента… поздравление президента. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства отметил, что выбирает подарки на Новый год внукам самостоятельно. Путин отметил, что для этого не ходит по магазинам, а пользуется иными способами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал о том, что Путин встретит Новый год с родными и близкими. Он уточнил, что новогодние и рождественские праздники у президента пройдут частично в рабочем графике. По словам Пескова, российскому лидеру редко удается полностью отдохнуть в этот период.

Ранее Путин объяснил, почему не берет премьер-министра Михаила Мишустина на отдых в сибирь вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Фото: kremlin.ru