Путин объяснил, почему не берет Мишустина на отдых вместе с Шойгу

"А кто в лавке-то останется?", - ответил фразой из анекдота президент.

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не берет не берет премьер-министра Михаила Мишустина на отдых в сибирь вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу. О своем решении глава государства рассказал в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

По словам Путина, глава российского кабмина даже в выходные дни остается на связи, сообщая в телефонном разговоре о ходе выполнения поставленных задач.

Если мы и Мишустина будем брать с собой… Помните старый еврейский анекдот: "А кто в лавке-то останется?" Кто работать-то будет? Владимир Путин, президент РФ

Говоря о том, почему он выбирает местом отдыха Сибирь, глава государства признался, что ездит туда уже на протяжении почти 20 лет. По мнению Путина, отличительной чертой этого региона являются уникальные экосистема и население. По оценке президента, сибиряки в целом – "это золотой фонд России".

Ранее Путин ответил на вопрос о любимчиках среди министров.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина