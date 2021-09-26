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Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

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Компанию российскому лидеру составил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

В интернете появились кадры, на которых запечатлен отдых президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в сибирской тайге. 

О том, что глава государства что глава после поездки на Дальний Восток остался на некоторое время отдохнуть на территории региона в начале текущего месяца рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На предоставленных кадрах можно заметить, как Путин рыбачит, гуляет по гористой местности, а также ночует в палатке с камином. 

Ранее Шойгу рассказал о строительстве новых городов в Сибири. По его мнению, новые населенные пункты в этой части страны могут быть возведены между Братском и Красноярском, а также рядом с Канском и Лесосибирском

Видео: Telegram/SHOT

Теги: владимир путин, путин на отдыхе, сергей шойгу
Категории: Новости России, Лента новостей,

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