Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Компанию российскому лидеру составил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

В интернете появились кадры, на которых запечатлен отдых президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в сибирской тайге.

О том, что глава государства что глава после поездки на Дальний Восток остался на некоторое время отдохнуть на территории региона в начале текущего месяца рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На предоставленных кадрах можно заметить, как Путин рыбачит, гуляет по гористой местности, а также ночует в палатке с камином.

Ранее Шойгу рассказал о строительстве новых городов в Сибири. По его мнению, новые населенные пункты в этой части страны могут быть возведены между Братском и Красноярском, а также рядом с Канском и Лесосибирском

Видео: Telegram/SHOT