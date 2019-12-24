Шойгу рассказал о строительстве новых городов в Сибири

Промышленные центры будут перерабатывать металл, производить пластик и древесину.

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что новые города в Сибири могут быть возведены между Братском и Красноярском, а также рядом с Канском и Лесосибирском. Об этом он сказал в интервью изданию РБК.

Министр отметил, на этих территориях есть возможность перерабатывать металлы для производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Несколько промышленных центров можно создать между Братском и Красноярском. Это будет город промышленников, поэтому экономика его станет привлекательной, а долгосрочный потенциал роста привлечёт людей из других регионов. Здесь будут добывать медь и различные редкоземельные металлы. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Он добавил, в районе Канска есть потенциал для организации производства пластиков, а вокруг Лесосибирска мог бы быть кластер "Лес и строительные материалы".

Кроме того, по словам Шойгу, россиянам, которые пожелают отправиться в Сибирь для развития этого региона, могут быть предоставлены льготы.

Напомним, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков ранее заявил, что в ДФО может появиться первый город-миллионник. По его мнению, это станет возможным при объединении Владивостока, Артема и еще не построенного нового города-спутника. Чекунков подчеркнул, что Владивосток должен стать третьим по привлекательности городом в РФ после Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее российский президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать министра внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму.

Фото: Минобороны России