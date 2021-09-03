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Путину жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму

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Главы МИД и Минобороны сами примут решение о смене места работы.

Российский президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать министра внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму. Таким образом глава государства ответил на соответствующий вопрос модератора пленарного заседания на Восточном экономическом форуме. Спикер заметил, что оба чиновника хорошо работают на своих должностях.

Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия "ЕР", реально воплощается в жизнь, в том числе усилиями этих людей.

Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что Лавров и Шойгу самостоятельно примут окончательное решение о том, будут ли они менять место работы. 

Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане.

Фото и видео: Восточный экономический форум, Telegram / РИА Новости
 

Теги: владимир путин, вэф, госдума, парламентские выборы, сергей лавров, сергей шойгу
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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