Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане

Глава РФ вспомнил об уходе советских войск из региона.

Российский президент Владимир Путин назвал гуманитарной катастрофой ситуацию, произошедшую в Афганистане после вывода войск США. Об этом глава государства сообщил участникам пленарного заседания на Восточном экономическом форуме. По словам политика, катастрофичным также можно назвать положение местных жителей, которые помогали в регионе коллективному Западу и Вашингтону в отдельности. В РФ назвали этих людей брошенными американцами.

Действительно, это катастрофа. Это правда. Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что американцы - люди очень прагматичные - истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллиона долларов, а результат какой? Владимир Путин, президент РФ

Эксперт объяснил, что когда-то вывод советских войск из Афганистана осуществлялся организованно. Оставшийся после этого политический режим смог просуществовать еще несколько лет. Путин добавил, что если бы СССР продолжил экономически помогать государству Ближнего Востока, то неизвестно было бы, к какому результату это привело. Однако этого не произошло из-за распада страны.

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Фото и видео: Восточный экономический форум