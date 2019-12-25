Глава РФ напомнил о событиях XVI века.

Российский президент Владимир Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа. Во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме модератор мероприятия спросил у главы государства о том, какие есть основные версии смерти религиозного деятеля. Политик заметил, что рассматривается версия, не связанная с Малютой Скуратовым. Он рекомендовал получить благословение патриарха Кирилла на строительство церкви на месте якобы убийства священнослужителя.

Вторая версия простая, что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проезжал мимо. Что касается строительства церкви, да еще по такому поводу, я думаю, что уж точно совершенно нужно получить благословение. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что ранее президент РФ во время общения с губернатором Тверской области Игорем Руденей засомневался в том, что именно Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа. Он добавил, что существуют различные версии трагедии, которая произошла в XVI веке.

Путина не задело исправление школьника в беседе про Северную войну.

Фото и видео: Восточный экономическиф форум