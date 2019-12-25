Путина не задело исправление школьника в беседе про Северную войну

Глава РФ не обратил внимание на скандал вокруг ситуации.

Российский президент Владимир Путин заявил, что его не задело исправление школьника в беседе про Северную войну. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на выступление главы государства в рамках пленарного заседания на Восточном экономическом форуме. Политик объяснил участникам мероприятия, что даже не обратил внимание на ситуацию.

Почему это должно меня задевать. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что во время проведения открытого урока 1 сентября в рамках просветительского марафона "Новое знание" один из учащихся поправил президента РФ. В тот момент Владимир Путин он говорил о войне России со Швецией в начале XVIII века. Юноша уточнил, что речь идет о Северной войне, а не о Семилетней. В Кремле позже заявили о надежде на то, что ребенок не подвергнется критике. Дмитрий Песков не согласился с директором школы, в которой учится мальчик, которая назвала выходку юноши наглостью.

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной.

Фото и видео: Восточный экономический форум