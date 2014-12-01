Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Глава РФ оценил возможные будущие связи с Киевом.

Российский президент Владимир Путин заявил, что ситуация в отношениях с Украиной является ненормальной и неестественной. Глава РФ надеется на восстановление отношений с Киевом в будущем. Такое заявление политик сделал в рамках выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства отметил на вопрос о том, наступит ли день, когда украинский лидер приедет во Владивосток на ВЭФ. Путин заметил, что очень на это рассчитывает. При этом он напомнил, что народ соседней страны должен самостоятельно дать оценку избираемым им руководителям, качества и результатов их работы, в том числе это касается и Владимира Зеленского. Глава РФ не исключил, что Зеленский может приехать на форум в будущем, если вновь будет переизбран на новый срок и начнет нормализировать отношения с Москвой.

Путин заявил об обновлении почтовой инфраструктуры.

Фото и видео: Восточный экономический форум