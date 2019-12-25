Глава РФ рассказал о необходимости расширения функционала "Почты России".

Российский президент Владимир Путин заявил об обновлении почтовой инфраструктуры в стране. Этой информацией глава государства поделился с участниками пленарного заседания Восточного экономического форума. Политик объяснил, что в ближайшее время будет расширен функционал ведомства.

Из 2,5 тыс. почтовых отделений Дальнего Востока 80% расположены именно в труднодоступных населенных пунктах. Из них три четверти требуют капитального ремонта и обновления. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил, что поддерживает предложение о модернизации "Почты России", чтобы население страны могло с помощью отделений получать государственные услуги, а также дистанционно покупать товары, продукты питания и лекарственные препараты. Пилотные проекты с обновленными отделениями почты будут запущены сначала в Приморье, Хабаровском крае, Бурятии.

Путин заявил о гарантиях неразмещения ракет США на территории Японии.

Фото и видео: Восточный экономический форум