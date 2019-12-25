Российский президент Владимир Путин заявил об обновлении почтовой инфраструктуры в стране. Этой информацией глава государства поделился с участниками пленарного заседания Восточного экономического форума. Политик объяснил, что в ближайшее время будет расширен функционал ведомства.
Из 2,5 тыс. почтовых отделений Дальнего Востока 80% расположены именно в труднодоступных населенных пунктах. Из них три четверти требуют капитального ремонта и обновления.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер страны напомнил, что поддерживает предложение о модернизации "Почты России", чтобы население страны могло с помощью отделений получать государственные услуги, а также дистанционно покупать товары, продукты питания и лекарственные препараты. Пилотные проекты с обновленными отделениями почты будут запущены сначала в Приморье, Хабаровском крае, Бурятии.
Путин заявил о гарантиях неразмещения ракет США на территории Японии.
Фото и видео: Восточный экономический форум
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