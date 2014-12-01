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Путин заявил о гарантиях неразмещения ракет США на территории Японии

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Токио не подтвердил намерение отказаться от размещения ракет США на своей земле.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что Москва не получила от Токио гарантий, что силы США не будут размещены у границ РФ. Об этом глава государства напомнил участникам пленарного заседания Восточного экономического форума. Спикер уверен, что властям следует учитывать реалии.

Одна из них заключается в том, что при разговорах о мирном договоре мы должны обеспечить мирное будущее, а это значит, что не должно быть гарантированно неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооруженных сил

Владимир Путин, президент РФ

Политик объяснил, что вопросы о размещении американских военных или ракетных установок в регионе поставлены перед японскими коллегами. При этом Россия так и не получила ответа от Токио . Путин полагает, что в настоящее время "мяч" находится на стороне иностранных коллег.

Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом.

Фото и видео: Восточный экономический форум

Теги: владимир путин, вэф, пво, япония
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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бирюкова оксана
Сегодня 11:14

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