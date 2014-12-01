Глава РФ напомнил о необходимости сохранять целостность страны.

Российский президент Владимир Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом. Об этом глава государства упомянул в рамках выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. Политик ответил на вопрос модератора мероприятия, журналиста Сергея Брилева о том, как изменились переговоры с Токио после принятия в Конституцию РФ поправок. В документе появился пункт о том, что территория страны является неделимой, а Южные Курилы навсегда останутся частью России.

Это не меняет нашего подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора. Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях - это нонсенс. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что ВЭФ проводится со 2 по 4 сентября на плацдарме кампуса Дальневосточного федерального университета.

Путин предложил провести чемпионат WorldSkills в Хабаровске.

Фото и видео: Восточный Экономический Форум 2021