Российский президент Владимир Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом. Об этом глава государства упомянул в рамках выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. Политик ответил на вопрос модератора мероприятия, журналиста Сергея Брилева о том, как изменились переговоры с Токио после принятия в Конституцию РФ поправок. В документе появился пункт о том, что территория страны является неделимой, а Южные Курилы навсегда останутся частью России.
Это не меняет нашего подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора. Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях - это нонсенс.
Владимир Путин, президент РФ
Напомним, что ВЭФ проводится со 2 по 4 сентября на плацдарме кампуса Дальневосточного федерального университета.
Путин предложил провести чемпионат WorldSkills в Хабаровске.
Фото и видео: Восточный Экономический Форум 2021
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