Глава РФ призвал повысить качество образования для рабочих кадров на Дальнем Востоке.

Российский президент Владимир Путин предложил провести чемпионат WorldSkills в Хабаровске. Об этом глава государства сообщил в рамках выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума. Спикер подчеркнул, что национальный чемпионат по профессиональному мастерству запланирован на 2023 год.

Поддерживаю и предлагаю в 2023 году провести в Хабаровске национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. Уверен, это придаст дополнительный импульс системе профессионального развития региона. Владимир Путин, президент РФ

По словам лидера страны, количество выпускников школ на Дальнем Востоке увеличивается, но многие из них потом уезжают учиться в другие регионы. Позже они находят работу именно там, как и семьи, а поэтому остаются жить не в родном регионе. Путин призвал повысить доступность и качество среднего образования, а также высшего профессионального образования в ДФО, обратить внимание на подготовку квалифицированных рабочих кадров.

Путин заявил о восстановлении экономической жизни в России.

Фото и видео: Восточный экономический форум