Путин заявил о восстановлении экономической жизни в России

Глава РФ поприветствовал участников ВЭФ во Владивостоке.

Российский президент Владимир Путин заявил о восстановлении экономической и деловой жизни в стране. Об этом глава государства рассказал участникам пленарного заседания Восточного экономического форума. Спикер напомнил, что Владивосток снова принимает глав компаний, экспертов и делегатов из десятков стране мира. На приглашение посетить ВЭФ в частности откликнулись лидеры Казахстана, Монголии. По видеосвязи к мероприятиям подключились главы Китая, Индии, Таиланда.

Столь широкое представительство, интерес к развитию российского Дальнего Востока показывают, что экономическая жизнь восстанавливается, входит в привычное деловое русло. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что на фоне распространения коронавирусной инфекции правительство не отказалось от проектов по развитию Дальнего Востока, но и нарастила темпы реализации долгосрочных планов.

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Фото: Восточный экономический форум