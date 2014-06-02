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Путин заявил о восстановлении экономической жизни в России
Сегодня, 10:17
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Путин заявил о восстановлении экономической жизни в России

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Глава РФ поприветствовал участников ВЭФ во Владивостоке.

Российский президент Владимир Путин заявил о восстановлении экономической и деловой жизни в стране. Об этом глава государства рассказал участникам пленарного заседания Восточного экономического форума. Спикер напомнил, что Владивосток снова принимает глав компаний, экспертов и делегатов из десятков стране мира. На приглашение посетить ВЭФ в частности откликнулись лидеры Казахстана, Монголии. По видеосвязи к мероприятиям подключились главы Китая, Индии, Таиланда.

Столь широкое представительство, интерес к развитию российского Дальнего Востока показывают, что экономическая жизнь восстанавливается, входит в привычное деловое русло.

Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что на фоне распространения коронавирусной инфекции правительство не отказалось от проектов по развитию Дальнего Востока, но и нарастила темпы реализации долгосрочных планов.

На Курильских островах создадут особый налоговый режим.

Фото: Восточный экономический форум

Теги: владимир путин, вэф, экономика
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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