Путин ответил на вопрос о любимчиках среди министров

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет любимчиков в правительстве. Об этом глава государства сказал в ходе большой ежегодной пресс-конференции.
На какие-то недоработки приходится указывать вне зависимости от личных предпочтений, отметил глава государства.
У меня не может быть любимчиков, и такого не было никогда <…> Если я вижу, что они где-то недорабатывают или стараются обойти какие-то острые углы <...> я всегда на это указываю своим коллегам и добиваюсь должного отношения к тем вопросам, которые мы прорабатываем и обсуждаем.
Владимир Путин, президент РФ
Российский лидер отметил, что некоторые сотрудники его администрации и члены правительства страны достойны того, чтобы им выдавали стимулирующие выплаты.
Ранее Путин заявил о намерении стать адвокатом Деда Мороза из Великого Устюга.
Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина
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