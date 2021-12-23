Путин ответил на вопрос о любимчиках среди министров

Многие члены администрации президента и правительства достойны того, чтобы им выдавали премии, считает президент.

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет любимчиков в правительстве. Об этом глава государства сказал в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

На какие-то недоработки приходится указывать вне зависимости от личных предпочтений, отметил глава государства.

У меня не может быть любимчиков, и такого не было никогда <…> Если я вижу, что они где-то недорабатывают или стараются обойти какие-то острые углы <...> я всегда на это указываю своим коллегам и добиваюсь должного отношения к тем вопросам, которые мы прорабатываем и обсуждаем. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер отметил, что некоторые сотрудники его администрации и члены правительства страны достойны того, чтобы им выдавали стимулирующие выплаты.

Ранее Путин заявил о намерении стать адвокатом Деда Мороза из Великого Устюга.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина