Путин предложил себя в адвокаты Деду Морозу

Президент напомнил истцу, что Дед Мороз исполняет желания "хороших мальчиков и девочек".

Президент России Владимир Путин заявил о намерении стать адвокатом Деда Мороза из Великого Устюга. Об этом он сказал на большой пресс-конференции с журналистами в четверг, 23 декабря.

Представитель газеты в Вологодской области рассказал главе государства, что житель Петербурга, юрист по образованию, подал в суд на Деда Мороза, потому что "тот не выполняет его желания уже 23 года". Журналист хотел услышать, как президент относится к тому, что россияне стали "ловить хайп" практически на любой теме.

Российский лидер отметил, что он тоже юрист из Петербурга. Как заверил Путин, у них есть некоторые совпадения. Однако, он готов выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания "хороших мальчиков и девочек". В завершении он сказал, что самое главное, чтобы хайп не был злым. Если в нем есть часть доброго юмора, то ничего плохого в этом нет.

Ранее мы сообщили, что Путин поручил правительству решить вопрос с инфраструктурой для участков многодетных семей.

Видео: Большая пресс-конференция президента РФ