Путин поручит правительству решить вопрос с инфраструктурой для участков многодетных семей

Он отметил, что на развитие инфраструктуры выделяются огромные деньги.

Президент России Владимир Путин заявил на большой пресс-конференции, что поставит перед правительством РФ задачу по поводу подведения инфраструктуры к земельным участкам, которые были выделены многодетным семьям.

По словам главы государства, на развитие инфраструктуры выделяются огромные деньги. По словам Путина, он также поставит задачу перед регионами по поводу того, чтобы субъекты направляли заявки на развитие, в том числе дорожной сети.

Глава российского государства заявил, что на развитие инфраструктуры было выделено 500 млрд рублей, в рамках нацпроектов было выделено еще 460 млрд рублей.

На пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что в России мусорная реформа идет с опережением плана.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина