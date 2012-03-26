Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира

Торжественная церемония проводится в Осло.

Дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год вручили российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову, а также его коллеге, филиппинской журналистке Марии Ресса. Торжественная церемония из Осло транслируется на официальном YouTube-канале. Мероприятие проводится на территории Городской ратуши. Получатели награды долэнв прочитать специальные лекции.

Напомним, что основатель премии Альфред Нобель завещал, чтобы награда присуждалась и вручалась не в Стокгольме, а в Осло. Имя лауреатов этого года Норвежский Комитет объявил в октябре. Россиянин и филлипинка отмечены за свои усилия по защите свободы мнений. Эксперты сочли, что их деятельно является предпосылкой для формирования прочного демократического мира.

Известно, что на церемонии в Осло находится исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. ВПП получила премию мира в прошлом году.

Напомним, что Дмитрий Муратов стал первым гражданином в российской истории, удостоенным Нобелевской премии мира. Во времена Советского Союза ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову, а также первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Путин поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира. Он также ответил на вопрос, признают ли главреда "Новой газеты" иноагентом.

Фото и видео: YouTube / Nobel Prize