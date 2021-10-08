Нобелевскую премию мира присудили Марии Ресса и Дмитрию Муратову

В Швеции отметили вклад в демократию главреда "Новой газеты".

Нобелевскую премию мира за 2021 г присудили главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса. Об этом объявил организационный комитет шведской королевской академии наук. Известно, что лауреаты отмечены за свои заслуги по защите свободы слова и выражения мнений. По мнению иностранцев, эта роль является предпосылкой для демократии и установления прочного мира.

Напомним, что представитель СМИ Дмитрий Муратов стал третьим гражданином РФ, который получил Нобелевскую премию мира. Ранее эта награда доставалась правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву. В прошлом году премия была отдана Всемирной продовольственной программе от ООН.

Известно, что в 2021 году соискателями премии стали 329 номинантов. Речь идет о 234 физическом лице и 95 организациях.

Нобелевскую премию по литературе получил танзаниец Абдулразак Гурна.

Фото и видео: Twitter / The Nobel Prize

