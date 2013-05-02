Шведская королевская академия наук объявила победителя в категории.

Нобелевскую премию по литературе получил танзаниец Абдулразак Гурна. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организационного комитета премии (Королевской академии наук Швеции). Известно, что лауреат проживает на территории Великобритании.

Ранее стало известно о том, что российская писательница Людмила Улицкая рассматривалась в качестве кандидата на премию. К семи утра она находилась на третьей позиции в рейтинге букмекеров с коэффициентом 13.50. Возглавлял перечень драматург из Кении Нгуги Ва Тхионго.

Напомним, что Нобелевская неделя началась 4 октября и продлится до 11 октября. Лауреатов объявляет комиссия в Стокгольме и Осло. В этом году организаторы отказались от единой церемонии для всех категорий.

Названы лауреаты Нобелевской премии по химии.

Фото и видео: Twitter / The Nobel Prize





