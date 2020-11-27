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Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
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Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

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Ученых наградили за развитие асимметричного органокатализа. 

Нобелевскую премию по химии вручили ученым Беньямину Листу и Дэвиду Макмиллану. Об этом информирует пресс-служба Нобелевского комитета.

Ученых наградили за развитие асимметричного органокатализа.

Открытие вывело молекулярную конструкцию на совершенно новый уровень. Это не только сделало химию более экологичной, но и значительно упростило производство асимметричных молекул.

из сообщения Нобелевского комитета

Вручение наград запланировано на 10 декабря в рамках Нобелевской недели.

Ранее Нобелевскую премию по физике получили ученые Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи. Первых двух наградили за "физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное предсказание глобального потепления", а Паризи – за "открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомных до планетарных масштабов".

Фото: Twitter/nobelprize

Теги: беньямин лист, дэвид макмиллан, нобелевская премия по химии, химия
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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