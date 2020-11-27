Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии вручили ученым Беньямину Листу и Дэвиду Макмиллану. Об этом информирует пресс-служба Нобелевского комитета.
Ученых наградили за развитие асимметричного органокатализа.
Открытие вывело молекулярную конструкцию на совершенно новый уровень. Это не только сделало химию более экологичной, но и значительно упростило производство асимметричных молекул.
из сообщения Нобелевского комитета
Вручение наград запланировано на 10 декабря в рамках Нобелевской недели.
Ранее Нобелевскую премию по физике получили ученые Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи. Первых двух наградили за "физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное предсказание глобального потепления", а Паризи – за "открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомных до планетарных масштабов".
Фото: Twitter/nobelprize
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