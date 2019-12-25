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Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Сегодня, 12:55
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Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

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Ученых наградили за новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем.

Нобелевскую премию по физике вручили ученым Сюкуро Манабе, Клаусу Хассельману и Джорджио Паризи. Об этом информирует пресс-служба Нобелевского комитета.

Комиссия отметила прорывной вклад ученых из Соединенных Штатов, Германии и Италии в изучение сложных систем, в том числе климата.

Манабе и Хассельмана наградили за "физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное предсказание глобального потепления", а Паризи – за "открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомных до планетарных масштабов".

Ранее Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они открыли молекулы-рецепторы, которые запускают биохимические реакции. Специалисты смогли доказать, что данные реакции приводят к ощущениям тепла, холода или прикосновений.

Фото: Twitter/nobelprize

Теги: джорджио паризи, клаус хассельман, нобелевская премия, сюкуро манабе
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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