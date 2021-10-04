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Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие новых рецепторов

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Премию получили ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие молекул-рецепторов.

Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили за открытие новых рецепторов. Об этом говорится на официальном сайте Нобелевского комитета.

Премию получили ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они открыли молекулы-рецепторы, которые запускают биохимические реакции. Специалисты смогли доказать, что данные реакции приводят к ощущениям тепла, холода или прикосновений. По словам ученых, эти процессы составляют основу взаимодействия людей с окружающим миром. Кроме того, они необходимы для выживания.

Лауреаты выявили важные недостающие звенья в понимании сложного взаимодействия между нашими чувствами и окружающей средой. из пресс-релиза Нобелевского комитета

Ранее исследователи из США получили Шнобелевскую премию мира. Приз достался трем американским биологам за изучение функции бороды.

Видео: Youtube/Nobel Prize

 

Теги: медицина, молекулы-рецепторы, нобелевская премия, физиология
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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