Приз достался трем американским биологам за изучение функции бороды.

Исследователи из США получили Шнобелевскую премию мира. Трансляция торжественной церемонии велась на сайте improbable.com. Мероприятие из-за пандемии проводилось в онлайн-формате. Награда присуждена трем американским ученым, которые решили проверить теорию о том, что появление бороды у мужской части населения связано с необходимостью защищать лицо в кулачном бою. В рамках проведенной работы ученые установили, что растительность на лице поглощает около 37% энергии удара. Для получения этого вывода специалисты провели эксперимент с человеческим черепом, который был обтянут овечьей шерстью.

Премию специалистам вручил лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года Эрик Маскин. В 2021 году ученые-номинанты Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер получили приз в виде бумажной шестеренки, на которой изображены зубы на ее зубцах и копия банкноты в 10 трлн зимбабвийских долларов.

Выигравшие американцы являются биологами, но получили "премию мира". Ведущий церемонии убедил их в том что эта награда является самой престижной из всех номинаций.

Напомним, что Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) вручается "за научные достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем - задуматься".Впервые ее вручили в 1991 году.

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Фото и видео: YouTube / Improbable Research