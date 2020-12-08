Разработан лазер, который поможет узнать о содержимом комнаты через дверной замок

Такая технологи позволяет видеть всю комнату.

Ученые из Стэнфорда разработали лазер, с помощью которого через дверной замок можно будет узнать о содержимом комнаты. О разработке ученые рассказали Gizmodo.

Новая технология получила название визуализация вне прямой видимости (NLOS). Уникальность идеи заключается в том, что с помощью лазера можно увидеть всю комнату. Лазерный луч при попадании помещение через дверную скважину рассеивается и "видит" все, что может находиться внутри.

Так, если объект неподвижен, то лазер сможет показать его очертания, но если объект двигается, то он отобразится как пятно.

Фото: pixabay