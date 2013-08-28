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Неизвестные попытались ослепить лазером пилотов самолета в Ленобласти
Сегодня, 16:42
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Неизвестные попытались ослепить лазером пилотов самолета в Ленобласти

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На безопасность полета это никак не повлияло.

На территории Ленобласти неизвестные попытались ослепить лазером пилотов самолета, который летел из Минеральных Вод в Петербург. Об этом сообщили накануне в tg-канале Aviaincident. 

Инцидент произошел 17 мая. Пилоты борта Boeing 737-800 доложили о непрерывном освещении лазером зеленого цвета при посадке. На безопасность полета это никак не повлияло. Рейс производила авиакомпания Smartavia. Все детали случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что фантомные метки были замечены на радаре самолета Бегишево — Петербург при прохождении района города Чудово в Новгородской области. Система наблюдения не регистрировала там наличие столь большого числа объектов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лазер, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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