Неизвестные попытались ослепить лазером пилотов самолета в Ленобласти

На территории Ленобласти неизвестные попытались ослепить лазером пилотов самолета, который летел из Минеральных Вод в Петербург. Об этом сообщили накануне в tg-канале Aviaincident.
Инцидент произошел 17 мая. Пилоты борта Boeing 737-800 доложили о непрерывном освещении лазером зеленого цвета при посадке. На безопасность полета это никак не повлияло. Рейс производила авиакомпания Smartavia. Все детали случившегося выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что фантомные метки были замечены на радаре самолета Бегишево — Петербург при прохождении района города Чудово в Новгородской области. Система наблюдения не регистрировала там наличие столь большого числа объектов.
Фото: Piter.TV
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