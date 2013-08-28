Неизвестные попытались ослепить лазером пилотов самолета в Ленобласти

На безопасность полета это никак не повлияло.

На территории Ленобласти неизвестные попытались ослепить лазером пилотов самолета, который летел из Минеральных Вод в Петербург. Об этом сообщили накануне в tg-канале Aviaincident.

Инцидент произошел 17 мая. Пилоты борта Boeing 737-800 доложили о непрерывном освещении лазером зеленого цвета при посадке. На безопасность полета это никак не повлияло. Рейс производила авиакомпания Smartavia. Все детали случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что фантомные метки были замечены на радаре самолета Бегишево — Петербург при прохождении района города Чудово в Новгородской области. Система наблюдения не регистрировала там наличие столь большого числа объектов.

Фото: Piter.TV