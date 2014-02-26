Фантомные метки были замечены на радаре самолета Бегишево – Петербург

Экипаж продолжил выполнение полета, который завершился успешно.

На радаре самолета авиакомпании "Победа" были обнаружены фантомные отметки, cообщил Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 7 апреля, когда самолет Boeing 737-800 следовал из Бегишево в Санкт-Петербург. При прохождении района города Чудово в Новгородской области на приборе ТКАС появились шесть неизвестных меток без обозначения высоты.

Система наблюдения не регистрировала наличие столь большого числа объектов в данном районе. Экипаж продолжил выполнение полета, который завершился успешно.

Ранее мы сообщили о том, что более 200 пассажиров ждали вылета в Шарм-эль-Шейх из Пулково. Рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь в 3 часа утра, но вылет постоянно откладывался. В 11 часов пассажиров допустили на борт, но самолёт до сих пор не взлетел. Пассажиры провели более двух часов в салоне самолёта. Некоторым из них стало плохо, и им потребовалась медицинская помощь.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)