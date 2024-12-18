Более 200 пассажиров ждут вылета в Шарм-эль-Шейх из Пулково

Транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль

В аэропорту Пулково сложилась напряженная ситуация: более двухсот пассажиров ожидают вылета рейса в Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает паблик Mash на Мойке.

Согласно информации, рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь в 3 часа утра, но вылет постоянно откладывался. В 11 часов пассажиров допустили на борт, но самолёт до сих пор не взлетел. Пассажиры провели более двух часов в салоне самолёта. Некоторым из них стало плохо, и им потребовалась медицинская помощь.

По словам пассажиров, изначально причиной задержки называлось недостаточное количество топлива. В настоящее время самолёт проходит повторную проверку, а пассажиры были отправлены обратно в зал ожидания.

Транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль. В ведомстве сообщили, что 212 пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание.

Ранее Piter.TV сообщал, что прямые рейсы в Брест из Пулково открыли в День единения народов Беларуси и России.

Фото: Piter.TV