Прямые рейсы в Брест из Пулково открыли в День единения народов Беларуси и России

Рейсы планируется осуществлять два раза в неделю — по средам и субботам.

В среду, 2 апреля, белорусский авиаперевозчик запустил прямой рейс из Петербурга в Брест в честь Дня единения народов Беларуси и России.

Рейсы планируется осуществлять два раза в неделю — по средам и субботам. Самолет будет вылетать из Северной столицы в 18:55 и прибывать в Брест в 20:40. Длительность полета составляет 1 час 45 минут.

По словам представителей аэропорта Пулково, где состоялся запуск рейса, мероприятие прошло в праздничной атмосфере с присутствием официальных лиц и развлекательной программы. Лайнер встречали водной аркой.

Напомним, ранее "Аэрофлот" открыл прямое сообщение между Петербургом и китайским курортом Санья. Первый рейс был выполнен 22 марта, и все билеты на борт оказались раскуплены.

Ранее мы сообщили о том, что авиаперевозчик Nordwind запускает из Петербурга регулярные прямые рейсы в два города – Махачкалу и Горно-Алтайск. В Махачкалу перелеты стартовали с 31 марта, в Горно-Алтайск начнут летать самолеты с 29 апреля.

Фото: Piter.TV