Количество рейсов из Петербурга в Махачкалу и Горно-Алтайск вырастет

Перелеты будет осуществлять компания Nordwind.

Авиаперевозчик Nordwind запускает из Петербурга регулярные прямые рейсы в два города – Махачкалу и Горно-Алтайск. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В Махачкалу перелеты стартовали с 31 марта. Рейсы планируют выполнять каждую неделю по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.

А в Горно-Алтайск начнут летать самолеты с 29 апреля. Рейсы будут осуществлять по вторникам и субботам, время в пути – 4 часа 30 минут. В Пулково рейсы планируются по средам и субботам с 30 апреля.

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Фото: Piter.TV