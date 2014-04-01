  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Количество рейсов из Петербурга в Махачкалу и Горно-Алтайск вырастет
Сегодня, 8:46
147
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Количество рейсов из Петербурга в Махачкалу и Горно-Алтайск вырастет

0 0

Перелеты будет осуществлять компания Nordwind.

Авиаперевозчик Nordwind запускает из Петербурга регулярные прямые рейсы в два города – Махачкалу и Горно-Алтайск. Об этом рассказали в пресс-службе компании. 

В Махачкалу перелеты стартовали с 31 марта. Рейсы планируют выполнять каждую неделю по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. 

А в Горно-Алтайск начнут летать самолеты с 29 апреля. Рейсы будут осуществлять по вторникам и субботам, время в пути – 4 часа 30 минут. В Пулково рейсы планируются по средам и субботам с 30 апреля. 

Ранее на Piter.TV: с 30 апреля по 2 мая отменят автобусы из Петербурга в Эстонию. 

Фото: Piter.TV

Теги: горно-алтайск, махачкала
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии