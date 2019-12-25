Мантуров уверен в скором применении лазерных систем для борьбы с БПЛА

Вице-премьер РФ рассказал о том, что системы станут частью ПВО.

Москва разрабатывает и поставляет лазерные системы по противодействию беспилотникам, далее они будут активно применяться страной по мере наращивания производства. Соответствующее заявление сделал журналистам новостного агентства "ТАСС" первый вице-премьер страны Денис Мантуров. Чиновник из федерального правительства дал интервью генеральному директору Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). о словам эксперта, в стране уже есть образцы таких решений, но продукция все еще поставляется в небольших объемах.

Образцы недавно, как вы упомянули, были продемонстрированы в том числе и мне на испытательном полигоне, и получили путевку в жизнь и перспективные заказы. Я уверен, что в ближайшем будущем по мере наращивания объемов производства эти решения будут активно применяться. Денис Мантуров, вице-премьер РФ

Напомним, что в июне 2025 года Россия провела испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). В кабинете министров уточнили, что это вооружение станетт одной из составных частей универсальной системы противовоздушной обороны государства.

Мантуров: Россия наладила производство морских безэкипажных катеров.

Фото: Telegram / ТАСС