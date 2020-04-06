  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мантуров: Россия наладила производство морских безэкипажных катеров
Сегодня, 9:29
43
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Мантуров: Россия наладила производство морских безэкипажных катеров

0 0

Вице-премьер России сообщил о производстве и поставках средств для ВС РФ.

Москва наладила серийное производство морских безэкипажных катеров, они постоянно дорабатываются и модернизируются. Соответствующее заявление сделал журналистам новостного агентства "ТАСС" первый вице-премьер страны Денис Мантуров. Чиновник из федерального правительства дал интервью генеральному директору Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). 

Да, конечно, есть, и по широкой линейке, которая производится серийно. Они постоянно дорабатываются, модернизируются. Ряд образцов определенное время назад был продемонстрирован нашему президенту.

Денис Мантуров, вице-премьер РФ

Эксперт указал СМИ, что подобные катера поставляются Вооруженным силам страны. Денис Мантуров лично знакомится с результатами работы отечественных частных и государственных компаний, которые не только активно производят, но также и поставляют армии и другим силовым ведомствам средства для выполнения специальных задач.

Мантуров: восстановление авторынка будет зависеть от снижения ключевой ставки.

Фото: Telegram / ТАСС

Теги: вэф, денис мантуров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии