Мантуров: восстановление авторынка будет зависеть от снижения ключевой ставки

Вице-премьер России сообщил о мерах поддержки отрасли.

Постепенное восстановление автомобильного рынка в стране будет зависеть от снижения ключевой ставки. Соответствующее заявление сделал журналистам новостного агентства "ТАСС" первый вице-премьер страны Денис Мантуров. Чиновник из федерального правительства дал интервью генеральному директору Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). Эксперт уточнил, что ключевая ставка ниже 15 процентов годовых будет более ритмично стимулировать продажи транспортных средств. По возможности власти готовы оказывать производителям из профильной отрасли поддержку и содействие. В частности, речь идет об отсрочке по уплате утильсбора. Это решение со стороны федерального правительства дает местным производителям получение льготных оборотных средств на сотни миллиардов рублей, не прибегая к достаточно дорогому кредитованию.

Мы видим сейчас постепенное восстановление рынка - буду говорить так осторожно, потому что все будет зависеть от снижения ключевой ставки. Только бюджетными средствами поддерживать рынок очень сложно. Когда ключевая ставка будет ниже 15%, это будет более ритмично стимулировать рынок. Но такие тенденции мы уже видим. Денис Мантуров, вице-премьер РФ

Напомним, что продажи новых автомобилей (легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов) по результатам января - июля 2025 года в России снизились в годовом выражении на 26 процентов. Показатель составил 742,1 тысяч единиц по данным министерства по промышленности и торговли. В июле текущего года реализация сократились в годовом выражении на 15 процентов, до 134,6 тысяч единиц.

Мантуров: в РФ сохраняется прогноз роста обрабатывающей промышленности в 2,5-3%.

Фото и видео: Telegram / ТАСС