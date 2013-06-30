Мантуров: в РФ сохраняется прогноз роста обрабатывающей промышленности в 2,5-3%

Вице-премьер РФ сообщил о прогнозе по экономическим показателям.

Российский кабинет министров сохраняет прогноз по росту обрабатывающей промышленности в 2,5-3 процентов по результатам текущего года. При этом за первые полгода показатели "обработки" в стране выросли на 4,2 процента. Соответствующее заявление сделал журналистам новостного агентства "ТАСС" первый вице-премьер страны Денис Мантуров. Чиновник из федерального правительства дал интервью генеральному директору Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Невзирая на то, что за первые полгода мы видим результаты по обрабатывающей промышленности в 4,2%, мы все-таки пока сохраним консервативный прогноз по концу года, хотя положительная динамика по ряду отраслей сохраняется. Денис Мантуров, вице-премьер РФ

Эксперт добавил, что времени до конца года еще достаточно, поэтому власти остаются "сдержанным оптимистом" в данном вопросе. По словам Дениса Мантурова, ключевыми драйверами экономического сектора по-прежнему остаются машиностроение, фармацевтика, радиоэлектроника и оборонно-промышленный комплекс.

Фото и видео: Telegram / ТАСС