Мантуров рассказал об эффекте для бюджета России из-за снижения ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки от Центрального банка России на каждый процентный пункт позволяет сэкономить государственному бюджету до 200 миллиардов рублей субсидиарной поддержки. Соответствующее заявление сделал журналистам новостного агентства "ТАСС" первый вице-премьер страны Денис Мантуров. Чиновник из федерального правительства дал интервью генеральному директору Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). Он указал, что в 2025 году от 21-процентной ключевой ставки зафиксировано минут три процентных пункта.
Это дает оптимизацию расходов для бюджета в первую очередь. Один процентный пункт - это примерно 200 млрд рублей субсидиарной поддержки. За счет снижения ключевой ставки бюджет экономит средства на этих решениях Центробанка, и я очень надеюсь, что в этом году тенденция должна сохраниться.
Денис Мантуров, вице-премьер РФ
Как отметил Мантуров, правительство концентрирует меры поддержки в первую очередь на тех отраслях экономики, "которые лежат в основе нацпроектов технологического лидерства, по которым приняты решения президентом и даны соответствующие поручения председателем правительства".
