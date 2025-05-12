В России до 2036 года планируют построить более 1 600 гражданских судов

Денис Мантуров напомнили о приоритете в гособоронзаказе.

Базовый сценарий российской федеральной стратегии развития судостроительной промышленности до 2036 года предполагает строительство более 1,6 тысяч гражданских судов и морской техники. Соответствующее заявление сделал первый вице-премьер страны Денис Мантуров на правительственном совещании при председательстве премьер-министра России Михаила Мишустина.

Учтена динамика выбытия действующих судов, большинство из которых построено в 70-80 годы прошлого века. Их ритмичное замещение на современные, технологичные изделия является главным вызовом отечественного судостроения. Денис Мантуров, вице-премьер РФ

Чиновник из кабинета министров указал коллегам, что приоритетом для отечественных кораблестроителей остается выполнение государственного оборонного заказа. Стратегия развития Военно-морского флота России до 2050 года в текущий момент находится в финальной стадии подготовки. Денис Мантуров подчеркнул, что гражданские и военные задачи по верфям должны быть синхронизированы.

Эксперты прокомментировали визит Мантурова в Индонезию.

Фото и видео: Правительство России