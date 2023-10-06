Нобелевскую премию мира 2023 года присудили иранской правозащитнице

Награда присуждена вице-президенту иранской правозащитной организации Наргиз Мохаммади.

Комитет объявило в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2023 год. Награда досталась вице-президенту иранской правозащитной организации, правозащитнице Наргиз Мохаммади. Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается такому лицу, которому удалось добиться наибольших успехов и или сделать больше остальных в вопросе сплочения народов и сокращения численности действующих армий. Также получить премию возможно за организацию мирных конгрессов или привлечение к таким событиям внимания. Такая формулировка за последние десятилетия толкуется специалистами достаточно широко.

В соответствии с последней волей мирового ученого, данная премия, в отличие от остальных наград, учрежденных в соответствии с его завещанием, присуждается не в Стокгольме, а именно в Осло. Альфред Нобель написал о том, что решение должен принимать комитет из пяти человек. Эту группу назначает местный парламент. По традиции членами комитета в чаще всего становятся отошедшие от активной деятельности норвежские политики и бывшие лидеры политических партий.

Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому драматургу Юну Фоссе.

Фото и видео: The Nobel Prize