Награда досталась писателю за то, что он может "высказать невысказываемое".

Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому драматургу Юну Фоссе. Соответствующее заявление сделали сотрудники комитета шведской королевской академии наук. Иностранный писатель стал лауреатом почетной награды за "его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое". Такой мотивацией специалисты объяснили свой выбор. Напомним, что в 2022 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно. Премии по литературе за 2021 год удостоился танзанийский автор Абдулразак Гурна.

Нобелевскую премию по химии присудили создателям квантовых точек.

Фото и видео: The Nobel Prize in Physics 2023