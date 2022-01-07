Нобелевскую премию по химии присудили создателям квантовых точек

Награда присуждена двум американцам и россиянину.

Письмо от Королевской академии наук Швеции с именами лауреатов Нобелевской премии по химии от 2023 года было по ошибке разослано в СМИ раньше времени официального объявления победителей. Учреждение сообщает журналистам о том, что еще не приняло решение о награждении. Известно, что документы отправлены в 08:30 утра по московскому времени. Инцидент произошел на четыре часа раньше, чем состоится торжественная церемония объявления. В пресс-релизе комитета говорится о том, что Нобелевская премия по химии присуждается трем работающим на территории США исследователям "за открытие и синтез квантовых точек". Речь идет об американском гражданине франко-тунисского происхождения Мунги Бавенди, американце Луиcу Брюсу и россиянине Алексее Екимове.

Единственное, что могу сказать, это то, что мы не можем комментировать произошедшее и никакого решения не принято. Ева Невелиус в интервью телеканалу SVT

Нобелевскую премию по физике присудили за исследования динамики электронов.

Фото и видео: The Nobel Prize in Physics 2023