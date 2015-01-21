Нобелевскую премию по физике присудили за исследования динамики электронов

Награду получат американец, немец и шведка.

Нобелевскую премию по физике за 2023 год получат американский ученый Пьер Агостини, немец Ференц Крауш и шведка Анн Л"Улье. Соответствующее заявление публично сделал Нобелевский комитет от Шведской королевской академии наук. Почетная награда присуждена группе специалистов "за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе". Известно, что Агостини представляет Университет штата Огайо, а Крауш работает Институте квантовой оптики общества Макса Планка в Германии. Л"Улье является сотрудницей в Лундском университете..

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике.

Фото и видео: The Nobel Prize in Physics 2023