Глава РФ рассказал, что не должен делать Дмитрий Муратов.

Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос, признают ли главреда "Новой газеты" иноагентом. На пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" глава государства ответил на вопрос модератора о том, какая судьба ждет нобелевского лауреата Дмитрия Муратова. По словам политика, если журналист не будет сознательно нарушать российское законодательство, прикрываясь премией мира как щитом, то он не будет признан иноагентом.

Если он будет прикрываться Нобелевской премией, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон – значит, он пойдет на это сознательно, для того чтобы привлечь к себе внимание, либо по каким-то другим соображениям. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в 2021 году разделил Нобелевскую премию мира вместе с филиппинской журналисткой Марией Рессой.

Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мира.

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