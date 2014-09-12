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Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мира
Сегодня, 7:34
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Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мира

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Президент США оценил вклад журналистов в продвижение ценностей по свободе слова и прессы.

Американский президент Джо Байден поздравил российского журналиста, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира. Белый дом распространил письменное сообщение от своего лидера. По мнению политика, представители СМИ получили заслуженную честь стать лауреатами международной награды.

Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следуют фактам. Они работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности. Они упорно создавали независимые СМИ и защищали их от сил, стремящихся к их замалчиванию.

послание Джо Байдена

Байден подчеркнул, что многие журналисты сталкиваются с преследованиями, запугиваниями, судебными исками из-за своей приверженности к основным принципам свободной прессы. Байден рассказал, что в случае с Муратовым речь также идет о гибели его коллег. В США выразили благодарность за работу лауреатов премии мира за их работу и выразили одобрение Нобелевскому комитету за привлечение внимания на растущую проблему по давлению на прессу во всем мире.

Нобелевскую премию мира присудили Марии Ресса и Дмитрию Муратову.

Фото: Белый дом

Теги: джо байден, дмитрий муратов, нобелевская премия, новая газета, премия мира
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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