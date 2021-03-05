Физтех прокомментировал присуждение Алексею Екимову Нобелевской премии

Сотрудники института ожидали, что учёный удостоится награды.

Сотрудники Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе ожидали вручения Алексею Екимову Нобелевской премии. О реакции коллег рассказал директор института, член-корреспондент РАН Сергей Ивановв интервью ТАСС.

Напомним, что лауреатами Нобелевской премии по химии в этом году были выбраны Мунги Бавенди, Луис Брус и Алексей Екимов. Награда присуждена учёному за открытие и синтез квантовых точек. Все лауреаты живут в США: Екимов родился в СССР и закончил Ленинградский государственный университет (нынешний СПбГУ). Учёный работал в Физтехе, и был удостоен степени доктора физико-математических наук в 1989 году.

Иванов отметил, что открытие Екимова действительно относится к числу великих достижений науки.

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Фото: сайт Нобелевской премии