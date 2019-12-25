Формат обучения с использованием VR и ИИ разработали в Петербурге

Разработка направлена на устранение языкового барьера, который мешает общению студентов из разных стран, а также на создание подлинной атмосферы учёбы.

Учёные СПбГУ разработали новую технологию обручения на основе искусственного интеллекта (ИИ) с применением виртуальной реальности (VR). В разработке помогли коллеги из Чжэцзянского университета в Китае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Разработка направлена на устранение языкового барьера, который мешает общению студентов из разных стран, а также на создание подлинной атмосферы учёбы. Она может выполняться как очно, так и дистанционно. В процессе используется синхронный перевод на основе ИИ.

Тестирование программы прошло при участии 11-ти студентов-гуманитариев из Китая и 13-ти российских учащихся. Они снимали видео с обзором 360 градусов.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)