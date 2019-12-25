Петербургские учёные создали комплекс для выпуска микроэлектронных наноструктур

Разработка комплекса велась в рамках импортозамещения.

Сотрудники научного центра "Передовые цифровые технологии" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали технологический комплекс для выпуска микроэлектронных наноструктур, необходимых для работы микроэлектронного оборудования. Об этом сообщает РИА Новости.

Комплекс состоит из двух элементов, первый из которых выступает в качестве образца установки безмасочной нанолитографии, а второй – в виде промышленного образца установки плазмохимического травления кремния.

Известно, что разработка комплекса велась в рамках импортозамещения. За счёт него будет обеспечена технологическая независимость страны в сфере микроэлектроники.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)