Петербургские учёные предложили новый метод борьбы с болезнью Альцгеймера

Учёные воздействовали на астроциты (клетки, отвечающие за активность нейронов) при помощи света.

Сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали новый метод борьбы с болезнью Альцгеймера. Об этом пишет РИА Новости.

Учёные воздействовали на астроциты (клетки, отвечающие за активность нейронов) при помощи света. Клетки выделяют молекулы, восстанавливающие передачу нервных импульсов и пластичность нейронов, таким образом приводя их работу в норму. По словам директора Высшей школы биомедицинских систем и технологий СПбПУ Ольги Власовой, такой подход можно назвать прорывом в лечении болезни.

Исследование было апробировано на лабораторных животных. Общий эффект от выброса молекул активизирует нейроны и восстанавливает их функциональность.

В будущем будут опробованы и другие методы активации астроцитов с помощью специальных веществ.

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