Стало известно, что в Петербурге хотят открыть больницу для бездомных

Клинику хотят открыть летом 2023 года. Она будет состоять из трех кабинетов. Собирать средства на ремонт помещения будут через платформу "Планета".

В Петербурге НКО "Благотворительная больница" хочет открыть бесплатную клинику для бездомных, беженцев и пациентов без документов и гражданства. Сотрудники уже нашли помещение у метро "Нарвская", деньги будут собирать через краудфандинговую платформу.

Как рассказали в организации, сейчас пациентов принимают в переоборудованном микроавтобусе. Но несмотря на успехи в уличной медицине, активисты ограничены в возможностях помощи людям с проблемами со здоровьем. Так, в "передвижной" больнице нет возможности провести детальный анализ зрения, помочь пациенткам по гинекологической части либо беременным женщинам.

Клинику хотят открыть летом 2023 года. Она будет состоять из трех кабинетов. Собирать средства на ремонт помещения будут через платформу "Планета". Всего "Благотворительной больнице" необходим 1,59 млн рублей.

Ранее на 4 новых медучреждения в Петербурге направят 30 млрд рублей. До конца 2023 года соответствующие тендеры объявит городской Фонд капитального строительства и реконструкции.

Фото: Piter.tv

