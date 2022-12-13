На 4 новых медучреждения в Петербурге направят 30 млрд рублей

До конца 2023 года соответствующие тендеры объявит городской Фонд капитального строительства и реконструкции.

В Северной столице готовятся построить 4 медучреждения. По данным RosTender.info, до конца года тендеры на них разместит Фонд капитального строительства и реконструкции.

Судя по всему, 2 из 4-ёх объектов будут возведены на Авангардной улице в Красносельском районе. Речь идёт о детском центре хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения на 250 коек с начальной стоимостью 7,4 млрд рублей, а также о здании высокотехнологического медицинского корпуса больницы № 15, который предварительно оценивают в 10,2 млрд рублей.

Поликлинику для взрослых в Калининском районе построят на участке проспектом Маршала Блюхера, Лабораторным проспектом и Бестужевской улицей. Начальная цена контракта составит 1,3 млрд рублей. Наконец, больница №40 в Сестрорецке обретёт многопрофильный лечебно-диагностический на улице Борисова. Проект и строительные работы оценили в 11,4 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Мариинской больнице врачи нескольких специальностей спасли жизни будущей матери и ребёнка.

Фото: Piter.TV